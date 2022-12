Tchad : l'aéroport international d'Amdjarass "va avoir un impact positif sur notre pays"

De référence A1, l'aéroport peut accueillir notamment un avion de type Boeing 747. La capacité d'accueil est de plus de 200.000 passagers et plus de 10.000 tonnes de fret par an.



L'enjeu est essentiellement économique, selon les autorités. "Notre pays est riche en agriculture, en élevage et aussi dans le domaine minier. Malheureusement, notre pays est enclavé. Il est impératif de construire et développer les voies de communication", explique le président de transition Mahamat Idriss Deby.



L'aéroport d'Amdjarass est situé à moins de deux heures de Khartoum, moins de deux heures de Tripoli et moins de 3 heures du Moyen-Orient. "Il va avoir un impact positif sur notre pays (...) mais aussi sur les régions du Nord et de l'Est de notre pays. Ces régions sont à vocation pastorale", relève Mahamat Idriss Deby.



Amdjarass figure parmi les Zones économiques spéciales (ZES) récemment créées par le gouvernement. L'État y prévoit la construction d'abattoirs et de complexes laitiers pour booster l'économie et créer de l'emploi.



La création d'une centaine d'emplois est prévue pour le fonctionnement de l'aéroport. Les avions de ligne et les avions cargos pourront atterrir sur la piste de l'aéroport d'Amdjarass, notamment pour les escales et les ravitaillements en kérosène.



L'aéroport est géré par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna). Le personnel sera entièrement composé de citoyens tchadiens.Ò



"C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un aéroport a été construit à 100% par des tchadiens (...) Cet aéroport n'appartient pas à une province. Ça appartient à tous les tchadiens qui veulent venir investir ici. Nous allons continuer cette oeuvre de développement de nos voies de communication. Nous avons l'intention de construire des aéroports dans tous les chefs-lieux de nos provinces", précise le président de la transition.



L'aéroport d'Amdjarass devrait également faciliter les importations et exportations. "À partir de maintenant, les gens peuvent exporter et importer à partir de cet aéroport", souligne le chef de l'État.



Un hangar fret et des chambres froides



Techniquement, l’aéroport est composé d’une piste de 3200 mètres de long et 47 mètres de large, d’un parking d’une capacité de six avions, d’un aérogare de 2200 m2 équipé d’une salle d’embarquement, d’un salon VIP, d’un restaurant, de 17 bureaux, de deux postes de contrôle de police et des scanners.



L’aéroport comprend un bloc technique de 1800 m2 constitué d’un bâtiment principale, d’une tour de contrôle et de 19 bureaux.



Huit chambres froides de plus de 2500 m2 pour un volume total de stockage de 440 m3 permettront le stockage des marchandises.



Le hangar fret de l’aéroport est connecté à la centrale énergétique et équipé de deux groupes électrogènes autonomes de 500 Kva.



Au plan sécuritaire, un bâtiment de 900 m2 est dédié aux sapeurs-pompiers pour intervenir en cas d'incendie.



Des équipements de navigation météo sont répartis en trois groupes : le bloc technique pour appuyer la navigation aérienne, le service de météorologie qui vise à fournir des données pour la circulation aérienne et le service de télécommunication.



La Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC) a apporté son concours pour le financement des travaux.