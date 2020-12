Tchad : l'agence Ecobank de Pala va fermer ses portes

D'ici la fin du mois de décembre 2020, la Banque Panafricaine Écobank de Pala va déposer les clés sous le paillasson. Et cette situation inquiète les enseignants clients de cette banque.



À travers un mémorandum signé par le président du comité des enseignants clients de Écobank de Pala, Tchoubou Adamou, quelques conditions sont posées avant le départ de cette institution financière. Les enseignants clients de la banque exigent un dialogue franc avec Écobank dans un bref délai d'une part et d'autre part, la délivrance gratuite et sans conditions des attestations de non redevance des enseignants clients de ladite banque.



Ces derniers donnent un délai de 72 heures à Écobank afin de satisfaire leurs revendications. "Passé ce délai, si rien n'est fait, les enseignants clients se réservent le droit de mener des actions de grande envergure et Ecobank sera responsable de tout ce qui adviendra", selon le mémorandum d'entente des enseignants clients de Écobank de Pala, signé par le président du comité Tchoubou Adamou.



Aucune information ne filtre sur le départ de cette institution financière du Mayo Kebbi Ouest mais un communiqué radiodiffusé informe que ces enseignants clients peuvent percevoir leurs salaires dans une banque locale (Club d'Epargne et de Crédit) et via les téléphonies mobiles (Airtel et Tigo).



Il y a bientôt un an que l'agence de la banque SGT de Pala a fermé ses portes. Plusieurs de ses clients ont fait "défection" pour se retrouver à Écobank. Cette année, c'est une confusion totale pour ces derniers.