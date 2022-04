Tchad : l'agence Tika accompagne les femmes dans la production agricole

L'agence Tika a lancé officiellement deux projets dans le cadre de son programme d'appui au développement de la production agricole au Tchad ce 1er avril 2022 à Dougouya.



La présidente de l'association “Ensemble pour un avenir meilleur”, Amina Accram Jouma, a relevé qu'elles sont engagées pour contribuer au développement du Tchad à travers la production agricole. Selon elle, aucun développement ne peut se faire sans la contribution de la femme. Car, la femme est le pilier du développement dit-elle. L'association de ces femmes a besoin d'un soutien pour bien mener sa mission, estime Amina Accram Jouma.



Le coordonnateur de l'agence Tika, Melih Müchaid Ates, a indiqué que le projet est initié en faveur de trois groupements agricoles. L'objectif de ce programme consiste d'une part à appuyer les communautés rurales à augmenter la production agricole pour répondre aux besoins de la population tchadienne. Et d'autre part, favoriser l'abondance des produits agricoles dans les marchés locaux afin d'accéder à l'autosuffisance alimentaire, selon le coordonnateur.



Pour lui, le Tchad détient une immense potentialité agricole avec 39 millions d'hectares cultivables. Cette potentialité agricole est un atout majeur pour le développement social et économique du Tchad. C'est dans cette optique que l'agence Tika met l'accent sur l'agriculture dans son programme de développement au Tchad.



Le chargé des affaires culturelles de l'ambassade de la Turquie au Tchad, Mahmat Barhan Demirbilek, a pour sa part souligné que la Turquie et le Tchad entretiennent une relation très historique depuis le 16e siècle. Selon lui, le projet qui fait l'objet de lancement ce jour est un projet agricole qui entre dans le cadre du développement durable et touche directement la population tchadienne.



La ministre du développement agricole, a mentionné que la femme est le pilier du développement. Elle doit le prouver à travers ses actes et sa promptitude. Les autorités accompagneront la Turquie pour l'éradication de l'insécurité alimentaire. Son département est très sensible à la mission de l'agence Tika, dit-elle.



Deux sites jardiniers ont été visités dont l’un d’un hectare comprenant 300 arbres de manguier et 100 arbres de citronnier. Le second site de 5 hectares comprend différentes plantations.