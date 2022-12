Tchad : l’aide de camp titulaire Ousman Adam Dicki devient le plus jeune général à 28 ans

L’officier Ousman Adam Dicky est élevé au rang et appellation de général de brigade. Il devient le plus jeune officier général du Tchad.



Ancien directeur général des douanes et droits indirects, le général de brigade Ousman Adam Dicky est présent derrière le général Mahamat Idriss Deby depuis qu'il a été porté à la tête de l’ex-Conseil militaire de transition.



Ousman Adam Dicki a été confirmé par décret du 7 mai 2021 à la fonction d'aide de camp titulaire. Sous la supervision du général de division Tom Djeroua Souguia -ayant servi auprès du président Idriss Deby- qui est le coordinateur des aides de camp, le colonel Ousman Adam Dicki est secondé par l’officier Adam Tidjani Souleyman et l’officier Mahamat Moussa Adei.



Le 26 octobre 2018, le colonel Ousman Adam Dicki -âgé de 24 ans à l'époque- a remplacé Bourkou Elhadj Dédé à la tête de la direction générale des droits et droits indirects. Il a été remplacé ensuite, en septembre 2019, par l'officier Abdelkérim Charfadine Mahamat (aujourd’hui directeur général adjoint de l’Agence nationale de sécurité).



L’aide de camp titulaire a notamment occupé le poste de coordinateur de la force d’appui aux régies financières, une force de répression contre la corruption au niveau de toutes les régies financières.



Le parcours de l'aide de camp titulaire



Ousman Adam Dicki a obtenu son baccalauréat série D (scientifique) en 2013 à Abéché. Il a fait une formation de trois ans au sein du Groupement des écoles militaires inter-armées (GEMIA) au camp des 27 à N'Djamena. A la fin de sa formation, il s’est rendu aux États-Unis pour une spécialisation complémentaire de trois mois, avant de venir rejoindre le PSI (Pan Sahel Initiative, programme américain de sécurité dans la région sahélienne) et d’occuper le poste de commandant adjoint.



Quel est le rôle d'un aide de camp ?



L'aide du camp du président de la République a un rôle clé : il l'accompagne dans toutes les cérémonies protocolaires et participe aux déplacements en dehors de la Présidence, au Tchad et à l'étranger. Dans les voyages, l'aide de camp est en première ligne pour donner tous les détails au chef de l'État.