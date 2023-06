Tchad : l’album Made in Africa de Ghis B bientôt disponible

L'artiste chanteur Ghis B a tenu une conférence de presse ce mercredi 31 mai à N'Djamena, dans les locaux de l'Institut français du Tchad (IFT).



L'objectif de cette rencontre était d'informer le public de la sortie imminente de son nouvel album intitulé Made in Africa, qui sera disponible à partir du 3 juin prochain, lors d'une soirée spéciale à l'IFT.



Face aux journalistes présents, Ghis B a précisé que le lancement de son album ne serait pas accompagné d'un concert ou d'un spectacle, mais qu'il réservera une grande surprise au public lors de cet événement prévu le 3 juin à l'Institut français du Tchad.



Malgré les multiples questions posées par les médias, le chanteur est resté discret quant aux détails de cette surprise. Ghis B s'est dit ravi d'être de retour au Tchad, après avoir séjourné au Nigeria, au Ghana et au Bénin.



Au cours de ses échanges avec la presse, il a également appelé les jeunes Tchadiens à éviter toute migration clandestine vers l'Europe. Il les a encouragés à se tourner vers l'éducation, l'entrepreneuriat et la cohésion sociale.



L'album Made in Africa marque une nouvelle étape dans la carrière de Ghis B, et le public est impatient de découvrir les titres qui composeront cet opus très attendu.