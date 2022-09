Tchad : l’alcool frelaté en sachet fait de la résistance

L'on attend voir les jeunes marcher droit, sans tituber, retrouvant la couleur de leurs yeux, sans chanter bruyamment dans la rue.



Malheureusement, ce n'est pas le cas, car le règne de l’alcool frelaté, communément appelé « Guérek », est loin d'être terminé. Malgré la décision d'interdiction d'importation, de vente et de consommation, le transport, la vente et la consommation de cet alcool dangereux pour la santé, bat son plein.



En effet, dans certains quartiers périphériques, la vente de l'alcool frelaté se fait sans crainte, voire même au marché de Dembé, et à d'autres coins. Grand ennemi de la jeunesse, l’alcool amène de désordre et la pauvreté. Pourtant, la décision interdisant la vente et la consommation de ce produit se heurte à une résistance des vendeurs et consommateurs.



Nuisible à la santé physique, l'alcool frelaté abîme le visage et est source de vieillissement prématuré, souligne Achta, étudiante à la faculté de médecine de Gardolé. Selon Vincent, étudiant en licence III, au département des sciences de l'éducation à la faculté d'Ardep-djoumal, « le combat contre l'alcool frelaté doit passer par la sensibilisation des femmes et jeunes contre ce danger, en développant une éducation morale ».



La loi interdisant la vente de l'alcool frelaté risque de rendre ce commerce clandestin, tout en favorisant la hausse du prix. C'est pourquoi, il faut d'abord une prise de conscience des jeunes avant l'application de cette décision. La décision contre le transport, la vente et la consommation est donc loin d'être respectée.



C'est pourquoi la porte de l'enfer semble difficile à fermer. Pendant ce temps, l'on continuera à voir les jeunes avec des yeux vitreux, marcher en titubant. Beaucoup finissent alors dans le cercueil à fleur d'âge, une situation regrettable. Et face à cela, il faut une mesure d'accompagnement à la décision gouvernementale d’interdiction.