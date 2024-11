Tchad : l'alimentation du nourrisson au centre d’une sensibilisation de l’Asoc Nutri à Harangadji 1

Sensibiliser les femmes allaitantes sur l'importance de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, c'est l'objectif visé par l'Association Assistance Communautaire pour la Nutrition (Asoc Nutri).



C’était à travers une sensibilisation menée ce mercredi 27 novembre 2024 au centre de santé de Harangadji 1, situé dans la commune du 8ème arrondissement.



Dahabaye Abdoulaye, spécialiste en nutrition-santé, et membre de cette association, a demandé aux femmes allaitantes d'être courageuses dans l'application des consignes mises à leur disposition. Elle a par ailleurs souligné que l'allaitement exclusif au lait maternel jusqu'à six mois, est essentiel pour éviter la malnutrition infantile.



Seidou Oumar Thiam, spécialiste en santé publique et membre également de l'Asoc-Nutri, a quant à lui, indiqué que l'interruption brusque de l'allaitement maternel pendant la période mentionnée, rend l'enfant vulnérable à la maladie. Nembaye Dimanche, responsable du centre de santé de Harangadji 1, a exhorté les femmes allaitantes de faire bon usage des consignes donnés, avant de saluer l'initiative de membres de l'Asoc-Nutri.



Le président de Asoc-Nutri, Habib Hamza Djabarna, pour sa part, s'est appesanti sur l'alimentation de complément et l'alimentation en qualité variée, à partir de six mois. Asoc Nutri entend sillonner les dix arrondissements de la ville de N’Djamena, pour porter le message relatif à l'alimentation maternelle.