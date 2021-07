Tchad : l'alliance politique "Sawa-Sawa" demande la dissolution du CNDP

Le nouveau regroupement des 24 partis politiques dénommé "Sawa-Sawa" a exigé mercredi la dissolution du Cadre national de dialogue politique (CNDP).



"La charte de transition dans son article 5 stipule que les partis politiques son égaux et peuvent se regrouper entre eux, donc il n'est plus question d'être représenté par le CNDP étant donné que ce cadre est déjà caduc et ne doit pas jouer le rôle d'arbitre ou d'interface entre les institutions de la République et les partis politiques", affirme Toura Ngaba, coordinateur adjoint du regroupement des partis politiques "Sawa-Sawa".



Le 23 juillet, le Parti pour les libertés et le développement (PLD) a également demandé la dissolution du CNDP, en plus de la Commission nationale électorale indépendante (CENI) et du Bureau politique des élections (BPE), car ces organes sont "obsolètes budgétivores et inopportuns".



"La situation politique actuelle est caractérisée par une gouvernance de transition dirigée par le Conseil militaire de transition (CMT) et un gouvernement où participent tous les partis politiques qui ne se définissent plus en opposition et majorité pour assurer la continuité des services réguliers de l'État", a justifié le parti.