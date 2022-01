Tchad : l'alphabétisation préoccupe les acteurs locaux dans la province du Lac

Le Partenariat pour l'appui et le développement des innovations en éducation, santé et environnement (PADIESE) forme les membres de comité de gestion des centres d'Alphabétisation sur le rôle, la responsabilité et la gestion financière et matérielle dans la province du Lac. Cette formation s'inscrit dans le cadre de projet d'appui au développement des jeunes enfants dans la province du lac ADELAC, financé par l'Agence française de développement.



Le chef de base de PADIESE, Kouchakbo Siniki, a indiqué que cette formation a pour objectif de doter les membres de sept 07 comités de gestion des centres d'alphabétisations d'outils de gestion.



Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Lac, Anwar Abdel-Aziz Abakar, a pour sa part salué l'initiative du projet ADELAC. Selon lui, ce projet contribue au développement de la province du Lac et renforce les capacités des structures, notamment les centres d'alphabétisation. Ilcadre parfaitement avec la politique des plus hautes autorités du pays en matière d'éducation.



Le projet ADELAC est mis en œuvre par le consortium composé de l'ONG COOPI, le Partenariat pour l’appui et le développement des innovations en éducation, santé et environnement (PADIESE) etInitiatives Développement (ID) sous le lead de International Rescue Committee (IRC).