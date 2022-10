Tchad : l'ambassade de France lance la campagne de distribution de kits scolaires à Douguia

C'est une initiative d'appui à scolarisation des filles démunies en milieu rural. Trois établissements scolaires secondaires seront dotés des kits complets et cinq écoles primaires bénéficieront des fournitures diverses.



Cette opération concerne au total six villages de la zone de Douguia.



Dans son propos, Alifa Mahamat a remercié l'Ambassade de France au Tchad pour son soutien sans relâche aux couches vulnérables et en particulier les femmes. Il a rappelé qu'il y a un an, son organisation a bénéficié du programme "PISCCA 2021" une subvention qui a permis de développer des activités agricoles, dont les résultats et l'impact social sont palpables.



Alifa Mahamat a imploré les parents d'élèves d'encourager la scolarisation des filles, et à ces dernières de faire preuve d'abnégation et d'endurance.