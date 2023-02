Tchad : l'ambassade des EAU confrontée à un sit-in de veuves accusant un centre caritatif

Les fonds ont été alloués par l'ONG Emirated Red Crescent en vertu d'un contrat visant à assurer la pension alimentaire, le logement et la scolarisation des enfants orphelins enregistrés.



Malheureusement, les veuves ont constaté que les fonds alloués pour le compte de ces enfants n'ont plus été versés depuis 2017. L'ambassadeur des Emirats Arabes Unis a déclaré que l'ONG avait continué à s'acquitter de son devoir sans interruption et a alloué plus de 5 milliards de francs durant cette période. Cependant, les fonds n'auraient été versés.



Les veuves accusent le Centre Cheikh Seif Bin Zaïd Al Nahyane d'être responsable de cette situation. Ce sit-in est une manifestation de leur mécontentement face à cette situation qui prive leurs enfants de ce qui est vital pour leur survie.



Les veuves ont décidé de ne plus rester les bras croisés. Ce mouvement de protestation a rassemblé un grand nombre de femmes, qui réclament justice pour leur situation et pour leurs enfants.



Au cours de ce sit-in, les veuves ont témoigné de leur douleur et de leur détresse. Elles ont également rappelé l'importance de ces fonds pour la prise en charge de leurs enfants et ont fait appel à l'ambassade des Emirats Arabes Unis pour faire la lumière sur cette affaire.



Le Centre Cheikh Seif Bin Zaïd Al Nahyane n'a pas encore réagi aux accusations.