TCHAD

Tchad : l'ambassade des États-Unis demande à Succes Masra de quitter son périmètre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Février 2021

"Les États-Unis soutiennent fermement les droits des citoyens tchadiens à la manifestation pacifique et à la liberté de réunion, tels que garantis dans la Constitution du Tchad et dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance", déclare l'ambassade des États-Unis à N'Djamena.