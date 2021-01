Tchad : l’ambassade des États-Unis ferme jusqu’à nouvel ordre, sauf situation urgente

L'ambassade des États-Unis au Tchad a annoncé aujourd'hui qu'elle sera fermée pour les services consulaires ordinaires non urgents à compter du 4 janvier 2021, jusqu'à nouvel ordre.



Les citoyens américains peuvent écrire à l'ambassade pour un besoin urgent de services.



"Air France a prévu deux vols au départ de N’Djamena le 4 janvier 2020. AF879 part à 12 heures et AF4191 à 14 heures. Si vous êtes intéressé par ces vols ou par d’autres, vous devez contacter Air France ou toute autre compagnie aérienne indiquée. Le gouvernement américain n’a pas programmé et ne prévoit aucun vol d’évacuation depuis le Tchad", précise l'ambassade.