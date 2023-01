Tchad : l'ambassadeur d'Allemagne en visite au CEDPE

L’ambassadeur plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Dr Gordon Kricke, a effectué ce mardi, une visite de courtoisie au Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), au quartier N'Djari de Ndjamena.



La lutte contre l'extrémisme et la prévention des conflits inter et intracommunautaires, ces deux sujets étaient au cœur des échanges avec Dr Ahmat Yacoub, président du CEDPE, en présence de Kébir Abdoulaye, conseiller du CEDPE et de la coordinatrice, Mme Caroline Ndimendoude.



Fortement impliquée dans la lutte contre le terrorisme au sein du G5 Sahel, l’Allemagne fait partie des 50 missions étrangères au Tchad. Ce pays qui entretient depuis longtemps des relations amicales avec le peuple tchadien, est toujours un partenaire fiable sur la voie de la démocratie et du développement durable.



Gordon Kricke est lui-même un diplomate chevronné qui possède de très bonnes connaissances dans l'espace du G5 Sahel et du bassin du lac Tchad.