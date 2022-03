Tchad : l’ambassadeur d’Allemagne en visite de solidarité chez le consul d’Ukraine

L'ambassadeur de la République d'Allemagne a effectué und visite d'amitié et de solidarité chez le consul honoraire d'Ukraine. L'entrevue entre les deux diplomates s'est déroulée ce 29 mars à Ndjamena.



Au termes de leur rencontre, le diplomate allemand a affirmé le soutien de son pays à l'Ukraine et a salué le courage du peuple Ukrainien.



Occasion aussi pour l'ambassadeur allemand de remercier la République du Tchad pour son vote aux Nations Unies contre l'invasion ukrainienne.



De son côté, le consul Ukrainien au Tchad, Abakar Trahir Moussa, s'est réjoui de la visite de son homologue Allemand. Une visite placée sous le double signe de la solidarité et de l'amitié, a déclaré le consul de l'Ukraine.



Le consul a salué le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine en dénonçant l'agression dont elle est victime.