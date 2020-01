Tchad : l'ambassadeur de Chine au grand rendez-vous de l'ENA

L'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin, était l'invité jeudi matin des grands rendez-vous de l'ENA à N'Djamena.



La conférence-débat, axée sur le thème "le développement de la Chine et la Coopération avec le Tchad", a eu lieu au sein de l'Ecole, en présence des élèves de la 18ème promotion.



La ministre secrétaire générale du Gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, présidente du conseil d'administration de l'ENA, Mme. Mariam Mahamat Nour, le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye et des enseignants ont également pris part à l'évènement.



Plusieurs thèmes ont été évoqués au cours de la conférence, notamment sur l'émergence de la Chine, les réformes agraires, l'économie, l'évolution technologique, l'aspect militaire, la culture, et le transfert de compétences.



"En tant qu'ambassadeur, je connais un peu mon pays. Je voudrais passer en revue avec vous le parcours de développement des 70 ans de la nouvelle Chine. En 1949, le peuple chinois a mis fin à un siècle de guerre et de misère générale après des décennies de lutte sous la direction du Parti communiste chinois, et a fondé la République populaire de Chine", a expliqué l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin.



Selon lui, "cette civilisation ancienne vieille de 5000 ans s'est donc engagée dans une nouvelle voie de développement prometteuse."



Evoquant la coopération avec le Tchad, l'ambassadeur a indiqué que du côté chinois, il est nécessaire de faire davantage en matière de formation et de transfert technologique. Il a rappelé le principe de coopération gagnant-gagnant de la Chine avec ses partenaires.



Les grands rendez-vous de l'ENA sont des séries de conférences-débats en lien avec la scolarité des élèves se déroulant sous divers formats. L'objectif étant de confronter les élèves aux réalités des grandes institutions nationales et Internationales sur des thématiques ayant des liens avec leur formation et qui sont d'actualité, selon le secrétariat général du Gouvernement.