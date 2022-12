Tchad : l'ambassadeur de France s'imprègne des défis du CECOQDA

L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a visité le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA), le 21 décembre, en présence du ministre de l'Élevage et des Productions animales.



En effet, la vocation première du CECOQDA est celle d'être un instrument de contrôle de qualité de toutes les denrées alimentaires. Le directeur général du CECOQDA, Pr Soudy Imar Djibrine, a présenté les principales missions du Centre, ses réalisations, ses laboratoires et les défis à relever.



Pour sa part, le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib, a énuméré plusieurs difficultés, notamment la non opérationnalisation du laboratoire de contrôle des médicaments (santé humaine et animale), du laboratoire de toxicologie et de l'absence d'un dispositif approprié de gestion des déchets biologiques en vue de leur destruction.



« Dans une perspective d'accompagnement du CECOQDA, je voudrais solliciter le renforcement des capacités techniques des cadres, la dotation en équipements spécialisés et autres appuis nécessaires, afin de mettre en évidence la pertinence de cet important instrument », a indiqué le ministre.



Tout en relevant que la qualité des aliments est nécessaire pour la santé humaine, l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a appelé à maintenir ce centre dans le meilleur état de fonctionnement et d'entretien. « Il y a une nécessité d'accompagner un Tchad porteur d'avenir et cela passe par ce secteur qui doit directement ou indirectement bénéficier des formations techniques ou scientifiques », selon l'ambassadeur. Bertrand Cochery a plaidé pour un renforcement des liens de partenariat, déjà existants, entre les entreprises françaises et le CECOQDA.