Tchad : l'ambassadeur des États-Unis en visite au CEDPE

N'Djamena - L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskaris, a effectué une visite au siège du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) à Ndjari, dans le 8ème arrondissement, le 12 janvier 2023.



La lutte contre l'extrémisme et la prévention des conflits inter et intracommunautaires, ces deux sujets étaient notamment au cœur des deux heures d'échanges avec Dr Ahmat Yacoub, président du CEDPE, en présence de Kébir Mahamat Abdoulaye, conseiller du CEDPE et de la coordinatrice, Mme Caroline Ndimendoude.