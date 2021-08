Tchad : l'ambassadeur du Royaume-Uni présente ses lettres de créance

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a reçu lundi les lettres de créance de l'ambassadeur du Royaume Uni au Tchad, Mark Matthews.



Pour ouvrir sa première représentation diplomatique au Tchad, le Royaume Uni a porté son choix sur un diplomate de carrière qui totalise 30 ans d’expérience.



Mark Matthews qui pose pour la première fois ses valises au Tchad, a servi les intérêts de son pays respectivement en Suisse et en Libye. Le Tchad est son premier poste d’ambassadeur.



"Nous avons parlé de nos priorités, de nos relations bilatérales. Pour le Royaume-Uni, les priorités sont la stabilité du pays et de la région, et le développement. Nous sommes prêts à accompagner le Tchad pendant cette période de transition", a déclaré Mark Matthews.



Le président du CMT est invité à la conférence sur le climat de novembre 2021 à Glasgow.