Tchad : l’ambassadeur du Soudan décoré

Le président de la République Idriss Déby a décoré mardi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan au Tchad, arrivé en fin de mission. Il a été élevé au grade d’officier de l’ordre national du Tchad.



Abdel-Aziz Hassan Saleh a fait quatre ans et quatre mois au poste d'ambassadeur au Tchad.



D'après la Présidence, "durant son service au Tchad, le diplomate soudanais a été un acteur de premier plan dans la densification de la coopération tchado-soudanaise."



Abdel-Aziz Hassan Saleh s’est félicité des bonnes relations de coopération qui existent entre les deux pays amis et les deux peuples frères.