Tchad : l'ambassadeur jeune Adam Ismaël au contact de l'action entrepreneuriale

"Je pense que ce qu'on pourra faire c'est ça, c'est le terrain. On ne peut pas rester dans les bureaux et dire qu'on est ambassadeur de l'entrepreneuriat", indique Adam Ismaël.



"Mon menuisier est professionnel, il est également un électricien professionnel. Il fait un très bon travail. Les gens nous appellent pour la décoration, ils nous demandent aussi de canapés. On le fait à la demande, quand quelqu'un nous sollicite. Mais notre domaine c'est beaucoup plus les pneus", souligne la promotrice Sylvie Pitimbaye.



En décembre 2019, Noudji Décor & Arts a recyclé plus de 15.000 bouteilles en plastique pour fabriquer des sapins. Elle a par exemple décoré toutes les stations de Total. La jeune entreprise a ainsi pu former 25 jeunes et travaille aujourd'hui avec plus d'une centaine de ménages.