Tchad : l’amélioration des pratiques sportives au centre d’un plan d’action

Le 28 février 2023, le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Patalet Géo, a présidé un atelier à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena visant à valider les plans d'actions des fédérations et associations nationales sportives.



L'objectif de cette réunion était d'échanger autour des priorités pour le développement des différentes disciplines sportives et d'examiner ensemble les stratégies de financement pour différentes activités.



Le ministre a déclaré que son département souhaite donner à chaque fédération et association sportive l'occasion de développer et de promouvoir ses activités grâce à la mise en œuvre de plans d'actions.



Cependant, le financement des activités sportives a été identifié comme étant le problème majeur qui entrave le développement de ce secteur. Le ministre a souligné que les mécanismes de financement mis en place par l'État ne peuvent à eux seuls financer le sport à 100%. Il est donc impératif de chercher à diversifier les sources de financement en impliquant davantage d'autres partenaires.



En examinant les différents plans d'actions soumis, plusieurs priorités ont été identifiées, dont certaines sont fondamentales pour le développement du sport, telles que l'amélioration de l'accès à la pratique sportive, l'organisation obligatoire des championnats locaux et nationaux ainsi que la formation des différentes catégories d'acteurs intervenant dans le développement de chaque discipline.