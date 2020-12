Tchad : l'aménagement du couvre-feu pour Noël fait des heureux à N'Djamena

N'Djamena - Le couvre feu a été réaménagé de 1 heures à 5 heures du matin sur tout le territoire à l'occasion de la célébration de Noël. Après huit mois de calvaire, c'est une nuit exceptionnel pour certains et dangereuse pour d'autres.



Au quartier N'Djari dans le 8e arrondissement, beaucoup de jeunes expriment leur joie suite à la prolongation du couvre-feu. L'occasion de se balader et prendre l'air, sans risque de se faire interpeller.



Haroun Idriss, un jeune vendeur de pastèques, est satisfait car cela lui permet de vendre ses marchandises jusqu'à 1 heures du matin.



Yaya Abbas, jeune motocycliste, estime pour sa part que cette prolongation lui permettra de transporter beaucoup plus de clients. "Je vais essayer de rattraper le temps perdu, à cause du calvaire du couvre-feu. Je demande au Maréchal du Tchad de prolonger à nouveau ce couvre-feu", dit-il.