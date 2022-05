Tchad : l’ancien ministre Dr. Nodjitolabaye Kouladoumadji est décédé

Dr. Nodjitolabaye Kouladoumadji, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université de N’Djamena, est décédé ce 18 mai.



Ancien ministre des Mines et de la Géologie en 2012, il a également occupé le poste de gouverneur du Mayo Kebbi Ouest en 2013.



Dr. Nodjitolabaye Kouladoumadji est le père de six enfants (3 garçons et 3 filles).