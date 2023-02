Tchad : l'ancien politico-militaire Abdallah Chidi Djorkodei lance le parti politique PRIE

Le Parti pour la Réforme et l'Indépendance Économique (PRIE) a été officiellement autorisé à fonctionner en tant que parti politique au Tchad. Le bureau politique du parti est composé de M. Abdallah Chidi DJORKODEI en tant que Président, de M. Ramadane Adji WEDDEYE en tant que Secrétaire général, de Mme Arafa Chérif ABOUBACAR en tant que Secrétaire générale adjointe, de M. Taodjindongar BETOLNGAR en tant que Porte-parole, et de M. Khalid Moumine Togoï HAMIDI en tant que Porte-parole adjoint.



La mission et les objectifs de ce nouveau parti politique sont axés sur les préoccupations actuelles et futures des populations tchadiennes confrontées à toutes sortes de difficultés. Le PRIE est convaincu que le Tchad ne pourra amorcer son développement qu'en opérant en toute indépendance des réformes profondes de sa gouvernance et en comptant sur ses richesses nationales.



Le PRIE est né après la signature de l'Accord de Doha le 8 août 2022, sous l'égide de l'Etat du Qatar comme médiateur et la bienveillance de la communauté internationale, entre le gouvernement de la République du Tchad et les mouvements politico-militaires. Cet accord a permis de sceller la réconciliation entre les parties et de prévoir un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) des troupes et cadres civils tout en autorisant la transformation des mouvements politico-militaires en partis politiques.



Le Front de la Nation pour la Démocratie et la Justice au Tchad Fondamental (FNDJT/F), signataire de l'Accord de Doha et ayant participé au Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), est muté en parti politique et prend le nom de Parti pour la Réforme et l'Indépendance Économique (PRIE).



Le PRIE tiendra dans les jours à venir une conférence de presse pour présenter en détail sa mission et son programme. Le parti est convaincu que l'avenir du Tchad passe par une gouvernance plus efficace et plus indépendante, ainsi que par l'utilisation rationnelle de ses richesses nationales.