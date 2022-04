Tchad : l’ancien porte-parole du FACT appelle à l’union sacrée

N’Djamena - L’ancien porte-parole du mouvement FACT, Kingabé Ougouzeïmi De Tapol, a lancé un appel à l’union sacrée ce 16 avril. Il est revenu sur son ralliement surprise il y a quelques mois et s’est exprimé sur le tant attendu dialogue national inclusif qui devrait s’ouvrir dans les prochaines semaines.



Kingabé Ougouzeïmi exprime sa reconnaissance au président du Conseil militaire de transition pour la main tendue.



« J’ai pris la ferme volonté de rentrer au pays pour abréger la souffrance du peuple et la mienne », dit-il.



« En seulement quelques mois, il y a eu beaucoup de réalisations dans ce pays. On est forcé de l’admettre », ajoute l’ancien porte-parole du FACT.



Il affiche son optimisme quant au dialogue national qui permettra au Tchad de tourner une nouvelle page.