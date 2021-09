Tchad : l'antenne de Bol du FONAP veut accélérer la formation professionnelle

Après le mot introductif du délégué provincial de l'économie, de la planification de développement et de la coopération internationale, Adoum Adoumaye, la cheffe d’antenne a déclaré que le FONAP a pour mission de collecter et gérer les ressources de la taxe d'apprentissage et de la formation professionnelle, de financer et promouvoir la formation professionnelle continue, le perfectionnement et l'apprentissage.



Les ressources de FONAP proviennent principalement de la taxe d'apprentissage et de la formation professionnelle dont le taux d'imposition est de 1,2 % de la masse salariale des entreprises.



En ce qui concerne le domaine d'intervention, la cheffe d'antenne a cité les quatre projets financés par l'institution : le plan de formation, les projets collectifs, les projets par apprentissages et les projets d'insertion.



Pour atteindre les objectifs assignés à cette institution, Oussoumri Djimasra compte sur le soutien et l'implication des délégués et chefs de service déconcentrés de l'État. Après les échanges fructueux, les délégués et chefs de service déconcentrés de l'État se sont engagés à mener la sensibilisation pour faire de la formation continue des entreprises, un moteur de croissance et de développement socio-économique.



L’antenne de FONAP de Bol couvre, conformément à la décision n°5 du 21 octobre 2020, quatre province notamment le Kanem, le Hadjer Lamis, le Bahr el-Ghazal et le Lac.