Tchad : l'appel à l'autocritique du Pr Ahmat Mahamat Hassan pour la célébration de l'indépendance

Alors que le Tchad s'apprête à célébrer plus de 60 ans d'indépendance, le pays continue de lutter contre la pauvreté et le sous-développement.



Dans une récente interview, l'ancien ministre de la Justice, le Pr Ahmat Mahamat Hassan, a partagé des perspectives profondes sur divers sujets, allant de la célébration de l'indépendance à la situation politique en Afrique de l'Ouest.



La célébration de l'indépendance au Tchad suscite des questions pertinentes selon le Pr Ahmat Mahamat Hassan. Il suggère que la fête devrait être transformée en une occasion de faire l'autocritique de l'État-nation.



« Au Tchad depuis quelques décennies, la fête de l'indépendance est célébrée par un simple défilé militaire symbolique à la place de la nation. Nous aurions dû transformer cette fête en une célébration de l'État de la nation, pour nous permettre de nous autoévaluer », a-t-il souligné.



En ce qui concerne la situation au Niger et l'intervention de la CEDEAO pour remettre en place le président Bazoum, le Pr Ahmat Mahamat Hassan exprime sa préoccupation quant à l'image que cela pourrait projeter sur le continent. Il craint que l'intervention militaire ne présente une image négative d'une guerre interafricaine.



Il rappelle également le rôle que le Tchad a joué dans la stabilisation du Nord du Mali, soulignant l'importance du dialogue pour résoudre les conflits. L'ancien ministre de la Justice aborde également le sujet des dirigeants populaires en Afrique tels qu'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya.



Il souligne l'importance du dialogue, plutôt que de la violence, pour résoudre les conflits et appelle à la reconnaissance de la mobilisation de la jeunesse africaine contre l'influence de la France. Le Pr Ahmat Mahamat Hassan aborde également la question de la corruption et de l'opportunisme parmi les élites du pays.



Par ailleurs , il reconnaît que les élites sont souvent corrompues par l'appât du gain et l'opportunisme, ce qui peut entraver le développement du pays. Enfin, il établit un parallèle entre les événements actuels au Niger et les précédents coups d'État.



« Ce qui s'est passé au Niger me rappelle l'année 1970, le coup d'État fabriqué par la France-Afrique de De Gaulle à travers son conseiller français chargé des affaires africaines », a-t-il commenté.