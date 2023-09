TCHAD

Tchad : l'appellation "Mère" dérange certaines femmes âgées à N'Djamena

Alwihda Info | Par Bara Lutter King - 21 Septembre 2023

À N'Djamena, une appellation commune suscite l'étonnement : "Mère". En général, la majorité des jeunes utilisent ce terme pour désigner respectueusement les femmes d'âge moyen, mariées ou non. Cependant, il est de plus en plus évident que cette appellation est mal perçue par de nombreuses femmes âgées, qui la considèrent comme choquante, voire insolente.