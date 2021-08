Tchad : l'application effective du bilinguisme mobilise les partis et la société civile

Une vingtaine de partis politiques ont pris part à cette assise autour d'un thème axé sur le bilinguisme au Tchad.



Le coordinateur de la Coalition des verts et socio-démocrates, Ahmat Djidda Mahamat Albechir, a estimé que les partis politiques doivent échanger avec toutes les forces vives du pays. Pour lui, le bilinguisme au Tchad est un acquis démocratique, constitutionnel et un sujet national. En ce sens, "les partis politiques et les associations de la société civile doivent travailler main dans la main pour permettre au pays d'avancer dans la bonne direction, avec le moins d'indifférence et d'incompréhension", plaide Ahmat Djidda Mahamat Albechir.



Le coordinateur de la Plateforme de la langue arabe au Tchad, Zakaria Mahamat Saleh, a relevé que l'administration nécessite toujours la présence des deux langues au Tchad.



"Nous sommes convaincus que la langue arabe est une langue d'héritage. Nos royaumes ont fonctionné avec la langue arabe. Ces derniers temps, la langue arabe est négligée par les autorités", a estimé Zakaria Mahamat Saleh. Il souhaite une meilleure synergie d'action pour former une coalition du bilinguisme au Tchad.