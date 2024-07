Tchad : l'apport de la femme tchadienne à l'émergence économique du pays

Instruites ou non, les femmes tchadiennes participent activement au développement du pays, que ce soit dans le secteur privé, public ou dans le monde des affaires. Elles se distinguent par leurs talents, leur courage et leur détermination.



On peut observer l'importance du rôle économique des femmes dans les marchés urbains, où elles travaillent quotidiennement de longues heures, contribuant directement ou indirectement à l'économie nationale.



Dans certaines sociétés, de nombreuses femmes autonomes financièrement s'occupent seules de la scolarisation et de l'éducation de leurs enfants. Dans les zones rurales, ce sont les femmes qui font tourner l'économie locale, contribuant de manière significative à la production agricole.



Les femmes tchadiennes exercent des métiers variés (commerçantes, couturières, infirmières, policières, journalistes, secrétaires, etc.) et investissent parfois dans d'autres secteurs comme le transport ou l'immobilier.



Pour rendre hommage au rôle essentiel des femmes, l'ONU a officialisé le 8 mars comme Journée internationale de la femme, célébrée chaque année.



En somme, la contribution cruciale des femmes tchadiennes, à travers leur travail acharné et leur détermination, dans le développement économique et social de leur pays.