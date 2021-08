Tchad : l’arachide, une plante riche en nutrition et santé

Appelée « plante à huile », l’arachide est une plante tropicale et subtropicale de la famille des légumineuses, de la même famille que les haricots, pois et lentilles. Elle est connue par sa particularité, d’enterrer ses graines après fécondation. L’arachide est aussi appelée cacahouète, ce terme désignant plutôt la graine trouvée dans la coque.



En cette période, les graines d’arachide sont beaucoup consommées grillées, naturelles ou salées. Les feuilles servent à soigner les gonflements des pieds, elle est aussi utilisée pour la sauce dans certains milieux. Les graines compressées donnent de l’huile alimentaire et la pâte est utilisée à plusieurs fins. Les déchets de graines entrent dans la fabrication de plusieurs aliments à savoir, le biscuit fabriqué manuellement et servant comme aliment à la consommation des animaux. Il existe également le beurre d’arachide, la farine utilisée généralement dans la cuisine pour la consommation locale et la fabrication du savon.



A l’instar d’autres pays d’Afrique, au Tchad l’arachide n’est pas industrialisée et sa commercialisation est trop faible. Pourtant, la présence d’arachide dans certains produits alimentaires représente un risque pour des personnes allergiques. Une allergie alimentaire fréquente qui apparait souvent pendant l’enfance, et qui a tendance à persister à l’âge adulte. C’est une allergie sévère provoquant le toussotement, le rhume et parfois coupant la respiration, selon Mlle Bertine Ndigatouloum, infirmière à l’hôpital de Moundou.



C’est pourquoi il faut éviter de préparer la bouillie de légume avec l’arachide à des personnes allergiques. Qu’à cela ne tienne, l’arachide est riche en matières grasses, et cela est bon pour la santé du cœur et améliore le taux de cholestérol sanguin, ajoute-t-elle. En cette période de récolte, l’arachide fraiche est à la portée de tous, mais elle est à consommer avec modération.