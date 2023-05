Tchad : l'archevêché de N'Djamena clarifie les faits suite à une rumeur sur l'enseignement catholique

L'Archidiocèse de N'Djamena a publié ce 5 mai 2023 un communiqué pour clarifier les faits, soulignant que cette question de discipline interne à un établissement scolaire n'est pas une affaire d'État.



Le communiqué de l'Archidiocèse de N'Djamena dément les affirmations selon lesquelles la ministre aurait mis pieds à l’archevêché pour réintégrer immédiatement son enfant, ainsi que les propos attribués à l'archevêque dans l'article. Le texte précise également que Victor Moussa Kadam n'a jamais rendu visite à l'archevêque pour faire plier l'homme d'église.



En outre, l'archevêque n'a jamais été convoqué et n'a donc pas pu se rendre au tribunal le lundi 24 avril 2023 comme cela a été écrit. Le Service diocésain de l'Éducation regrette que l'auteur de l'article n'ait pas pris contact avec eux pour vérifier ses sources et éviter de servir des contre-vérités.



Le communiqué se termine par un appel à la vérité et à l'objectivité dans la transmission des informations. La clarification de l'Archidiocèse de N'Djamena vise à éviter la diffusion de fausses informations qui nuisent à la réputation des personnes impliquées et à l'enseignement catholique en général.