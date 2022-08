Tchad : l'archevêque de Ndjamena dément un tête-à-tête avec le PCMT

Dans une mise au point délivrée ce 31 août 2022, le vicaire général de l’archidiocèse de Ndjamena, Mgr Mbairabe Tibingar Samuel dément toute rencontre entre l’archevêque de Ndjamena et le président du Comité militaire de transition.



« Depuis le 29 août 2022, circule les réseaux sociaux la rumeur selon laquelle l'archevêque métropolitain de Ndjamena aurait eu un entretien avec le PCMT en tête-à-tête et à la suite de quoi l'archevêque aurait annulé la déclaration annoncée pour l'après-midi. Ce n'est ni plus ni moins un fake news tendant à la désinformation et cela nécessite une mise au point », peut-on lire.



Cela dit, l’on apprend par ailleurs que la déclaration annoncée par l'archevêque est celle qui a été faite par le comité des Ainés et des religieux, l’issue de leur réunion. Bien plus, la déclaration de l’archevêque au nom de l'Église catholique devait se faite en assemblée plénière s’il avait accordé un temps de parole aux leaders religieux.



Par conséquent, « l'archevêque invite les journalistes à faire leur travail avec professionnalisme et de ne pas tomber dans la recherche du sensationnel au détriment de la vérité. Ce serait tordre le cou à un si noble métier », conclut la mise au point de l’archidiocèse de Ndjamena.