Tchad : l’archidiocèse de N’Djamena sonne l’urgence face à la crue

Dans la capitale tchadienne, le 9ème arrondissement est presque dans l’eau, ainsi qu’une partie du 7ème arrondissement.



Et dans un communiqué relatif aux inondations, et face à la menace des eaux, le vicaire général du diocèse de Ndjamena, Mgr Samuel Mbairabe Tibingar se dit « en devoir de réagir de différentes manières, et avec tous les moyens, pour faire face à la furie des eaux et à la masse des sinistrés ».



Le vicaire général rappelle que l’urgence, en rapport avec cette catastrophe naturelle, interpelle tous, ceci de manière individuelle ou en groupe. Il s’agit de soutenir ceux qui tentent d’endiguer les eaux.



Cet appel est particulièrement adressé aux Caritas paroissiales, fidèles et hommes de bonne volonté. Ainsi donc, les différentes contributions, de toute nature, sont attendues à la Radio Arc-en-ciel.