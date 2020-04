Tchad : l'armée abat 4 voleurs de bétail, "un acte patriotique" assurent les autorités

Des militaires ont abattu quatre voleurs de bétail dimanche 29 mars dernier dans le canton Gamé, localité située dans le département de Mont d'Illi, province du Mayo-Kebbi Est.



Ils ont reçu les félicitations des autorités. Une délégation composée du ministre de l'Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré, du directeur général du Protocole de la Présidence de la République, l'ambassadeur Allamaye Halina, et de trois députés, a fait le déplacement afin de féliciter et d'encourager les forces de défense pour leur dévouement dans les actions visant à renforcer la sécurité de la zone.



"Vous les avez anéantis. Ce geste, c'est un geste héroïque, c'est un acte hautement patriotique", s'est félicité le ministre Gayang Souaré, ajoutant que les forces de sécurité ne sont pas seules face au travail abattu.



Selon lui, "le Tchad aspire à vivre en paix."



"Je suis très touché par ce geste des élites de la province que vous êtes", a souligné pour sa part le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye.



Des dons ont été remis aux forces de sécurité par la délégation.