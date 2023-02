Tchad : l'armée affirme ne pas avoir pris part aux évènements du 20 octobre (enquête CNDH)

Le rapport de la CNDH a également révélé que les forces de défense et de sécurité (FDS) ont fait usage d'une "utilisation disproportionnée et excessive de la force et des actes de torture" lors des manifestations à N'Djamena et dans les villes de Moundou, Doba et Sarh. Les affrontements entre les FDS et les manifestants ont été violents, selon le rapport.



Interrogé sur les images de soldats tirant sur les manifestants diffusées sur les réseaux sociaux, le sous-directeur de l'Agence nationale de sécurité (ANS) a répondu que ces images ne sont généralement pas une source fiable d'information. Il a ajouté que les réseaux sociaux peuvent fabriquer des images qui ne correspondent à aucune réalité.