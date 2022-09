Tchad : "l'armée aujourd'hui est une armée de confiscation du pouvoir", Dr. Nasra Djimasngar

"L'armée aujourd'hui est une armée de confiscation du pouvoir. (...) ​La DGSSIE continue encore aujourd'hui. Tant que ces unités sont rattachées à la personne qui dirige le pouvoir d'État, tant que cette question n'est pas réglée, on va aller de rébellion en rébellion".

"Ce sont des unités de répression et non de protection. C'est pour cela qu'il faut revoir la question de l'armée nationale".

Dr. Nasra Djimasngar, secrétaire général du parti "Un nouveau jour" et participant au dialogue national, préconise une refonte de l'armée et plus particulièrement de la garde présidentielle, au risque de perpétuer les problèmes du Tchad. Il a fait une intervention en ce sens ce 15 septembre en plénière :Dr. Nasra Djimasngar estime que l'armée joue beaucoup plus un rôle répressif que protecteur :