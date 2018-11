Tchad : l'armée est "en mesure de ratisser le terrain", ministre de la Défense à Miski

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général de corps d'armées Daoud Yaya Brahim, est arrivé ce vendredi 16 novembre 2018 en hélicoptère à Miski, au Tibesti, à la tête d'une délégation, une semaine après son entrée au sein du gouvernement.



Le ministre est venu s'imprégner des réalités du terrain et superviser les opérations militaires contre le terrorisme. Il a également délivrer un message à la population civile, l'invitant à collaborer avec les éléments des forces de défense et de sécurité dans l'intérêt du pays.



"Nous sommes venus visiter nos forces qui sont à Miski et qui ont déloger l'ennemi, dégager l'ennemi. J'appelle toute la population de Miski, ceux qui appartiennent à l'Etat tchadien, à la 4ème République, de venir auprès des forces de défense et de sécurité, et laisser le terrain libre à ceux qui veulent créer les problèmes. Nous sommes en face d'eux", a déclaré Daoud Yaya Brahim.



Le général de corps d'armées a lancé un appel à toute la population d'être derrière les forces de défense et de sécurité, et de quitter tous les lieux où il y a des obstacles. "Nous sommes en mesure de déloger, de ratisser le terrain, et d'occuper nos terrains. Nous sommes à Miski pour celui qui veut l'entendre ou qui veut l'écouter", a souligné le ministre en charge de la Défense.