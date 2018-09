Tchad : l'armée se forme en soins aux blessés en situation de combat tactique

La première conseillère de l’ambassade des Etats-Unis, Sioud Sherazhad a indiqué qu’en plus des dons d’équipements et des entrainements réalisés au Tchad, les Etats-Unis envoient chaque année des dizaines des soldats tchadiens en formation aux Etats-Unis, aux côtés de leurs frères d’armes américains. Plusieurs autres tchadiens participent à des exercices et des formations en Afrique et en Europe.



Par ailleurs, elle a souligné que la vaste coopération militaire entre le Tchad et les Etats-Unis renforce la capacité des forces tchadiennes à protéger leur peuple. « Le personnel américain a été extrêmement impressionné par la manière dont leurs frères d’armes tchadiens ont utilisé les leçons apprises pour mener à bien le processus de triage médical. Maintenant, non seulement ils sont certifiés pour administrer de tels soins, mais ils sont aussi capables de partager ces connaissances avec d’autres », a souligné Sioud Sherazhad.