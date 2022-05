Tchad : l’arrestation de deux avocats suscite la colère

L’Ordre des avocats dénonce l’arrestation en violation des procédures de deux avocats, Me Loalngar et Me Koudé. « La manière de procéder est cavalière », dénonce le bâtonnier.



Les deux avocats ont été arrêtés par la police nationale après les manifestations qui ont dégénéré le 14 mai à N’Djamena.



Le barreau du Tchad dénonce la manière de procéder aux arrestations, sans considération de la qualité d’avocat. Il exige la libération pure et simple des deux avocats.



Les avocats décident de cesser toutes les audiences dès demain et ce, jusqu’à la libération de Me Loalngar et Me Koudé.