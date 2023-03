Tchad : "l'art pour une nouvelle humanité", un film de Milabe Richard, projeté au public

Le président de l'association, Dounia Tog Yangar, explique que cette projection vise à enseigner l'histoire des grands Africains aux enfants, individuellement. « Partout dans le monde, les Africains ne sont pas considérés comme des êtres humains. Le but de ce film est d'utiliser la culture et les arts pour intégrer l'homme noir dans la famille humaine », ajoute-t-il.



« Le Mois de l'Histoire des Noirs est un moment très important, et nous tentons, par ce projet, de réécrire l'histoire de l'Afrique selon les Africains », précise Dounia Tog Yangar.



Après dix-sept ans de travail, l'Association pour l'Historiographie Picturale des Grandes Figures Afro a décidé de mettre ce film à disposition du public pour contribuer à l'unité, à la paix et au développement du Tchad et de l'Afrique. Le projet vise à atteindre différents publics, tels que les chercheurs, les journalistes, les acteurs de la société civile, les étudiants, les élèves, les jeunes, les artistes, les politiques, et les acteurs du monde du cinéma.