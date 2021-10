Tchad : l'artiste Cidson Alguewi fixe à 100.000 Fcfa l'entrée à son concert

L'entrée à 100.000 Fcfa et le carrée VIP à 500.000 Fcfa. C'est certainement le concert le plus cher de la musique tchadienne. Le concert de l'artiste tchadien Cidson Alguewi est prévu le 29 octobre 2021 au Radisson Blu. Il fait déjà bouger la ville tandis que le sujet fait le tour des réseaux sociaux.



"Je suis un gars qui a fait ses preuves dans la musique tchadienne et sur scène musicalement", a réagi l'artiste ce jeudi après-midi.



Selon lui, "les artistes ont toujours eu peur" de l'absence du public tchadien. "À un moment donné, il faut oser. Je suis un leader dans l'âme", explique Cidson Alguewi qui salue au passage l'initiative de Mawndoé avec son concert planifié au stade Idriss Mahamat Ouya.



Pour Cidson, son concert à 100.000 Fcfa "n'est même pas un problème". Et d'ajouter : "pour un tchadien, payer 100.000 Fcfa et venir voir Cidson, ce n'est pas un problème. Est-ce que Cidson chante mal ?". Rendez-vous le 29 octobre.