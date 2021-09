Tchad : l'artiste MK Max annonce des concerts en présence de l'acteur burkinabè Ismaël

De son nom d'état civil Mbairé Kosmadji Maxime, MK Max est un jeune artiste tchadien engagé qui a toujours l'audace de faire de la musique son cheval de bataille malgré ses études. Le jeune artiste a cette vision de faire écouter la musique tchadienne au-delà des frontières. Dans ses explications, il a affirmé que le concert du 25 au Palais du 15 est placé sous le signe de l'unité, la paix et la cohésion sociale entre les artistes tchadiens.



Pour Ismaël, l'acteur Burkinabé, ce fut un réel plaisir pour lui de fouler le sol tchadien, "une suite de (son) pays d'origine qui est le Burkina". "Je ne veux pas faire la mécanique, je veux retourner à l'école", sa belle phrase retenue par tous ses fans et est devenue son identité en fin de compte.



Pendant leur séjour au Tchad, Ismaël et son manager ont prévu d'organiser des séances de formation en entrepreneuriat et dans autres domaines, notamment l'éducation. "Tout cela doit se faire en accord avec les autorités tchadiennes", a précisé l'acteur burkinabé Ismaël.



Une tournée de l'artiste est envisagée au sud du pays ainsi qu'à Abéché puis à Mongo.