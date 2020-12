Tchad : l'artiste N2A apporte de l'aide à des familles démunies

N'Djamena - L'artiste N2A Teguil ouvre son coeur aux démunis. Il a distribué lundi des kits alimentaires à des familles démunies d'artistes décédés, grâce à des fonds récoltés au cours d'un concert à Pili Pili.



En cette période des fêtes qui se pointent à l'horizon, les familles de ces artistes ont besoin d'aide. "Même si ça ne peut pas assurer tous leurs besoins, ça peut redonner le sourire à ces orphelins et veuves", affirme N2A.



N2A et son équipe se sont rendus chez les familles de Diego, Colonel Dinar, Youssouf Hamid ou encore Keiro. La situation difficile de la famille de Diego a ému Maître Hissein Ngaro qui a versé des larmes ; la veuve de l'artiste se déplace en béquilles et les enfants orphelins sont malades.



À travers cette action de bonne volonté de l'artiste N2A, l'État doit penser à ces catégories de personnes qui ont eux aussi besoin d'aide.