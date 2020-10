Tchad : l'artiste Sandra Topna annonce la sortie de son 1er album "Halali".

N'Djamena - L'artiste tchadienne Sandra Topna a annoncé vendredi le lancement de son premier album intitulé "Halali".



De son vrai nom Mocnga Lamatha Sandra, la jeune artiste est née le 5 juin 1991 à N'Djamena. En plus d'être artiste, Sandra est chanteuse et comédienne.



Nantie d'une licence en marketing et communication, complétée par un master 2 en gestion de projets, ses deux diplômes ont été obtenus à l'Université polytechnique internationale du Bénin.



L'artiste Sandra Topna a embrassé la carrière artistique très tôt, en 2009, et a fait ses premiers pas dans le cinéma dans la série tchadienne "Âge d'or".



Après plusieurs années d'attente, Sandra Topna réalise enfin son rêve en sortant son tout premier album composé de 12 titres.



Une soirée de présentation de l'album aura lieu demain à l'hôtel Selesao.