Tchad : l’artiste Yasmine Abdallah s’est mariée !

La célèbre artiste et chanteuse tchadienne Yasmine Abdallah s’est mariée ce 27 mars à N’Djamena. Avec plusieurs albums et clips, l'artiste Yasmine Abdallah s'est imposée sur la scène nationale comme l’une des meilleures chanteuses. L’artiste s’est également investie dans le social avec des concerts de levée de fonds mais aussi pour la valorisation de la culture tchadienne. Elle a notamment tourné dans des courts métrages.



Née le 17 novembre 1985 à N’Djamena, Yasmine Abdallah a été également comédienne et animatrice radio. Elle a signé plusieurs singles dont Hommage à ma Mère et les orphelins entre afropop et style soudanais. Elle a passé son enfance à Ndjamena avant d’étudier au Cameroun.



En 2010, elle a participé au lancement du journal papier Alwihda Info en assurant la coordination. Avant cela, elle a travaillé comme stagiaire documentaliste à la Télévision nationale, avant de devenir animatrice à la radio Arc-en-ciel.



L’équipe d’Alwihda Info adresse ses félicitations à son ex-collaboratrice.