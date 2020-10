Tchad : l'assemblée générale de la CTDDH ne pourra pas avoir lieu

L'assemblée générale extraordinaire de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) ne pourra pas se tenir ce samedi 10 octobre au CEFOD, à N'Djamena. Une ordonnance du Tribunal de grande extraordinaire (TGI) de N'Djamena a interdit la tenue de l'évènement, a indiqué vendredi l'organisation de défense des droits de l'Homme.



Elle explique que : "​sur injonction d'Idriss Deby, le fameux président du TGI de N'Djamena, le nommé Hamit Mustapha Nour, vient d'interdire par ordonnance la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de la CTDDH qui devait se tenir samedi 10 octobre au CEFOD".



"Le complot visant à arracher illégalement la CTDDH des mains de ses membres et de la remettre à un analphabete est en marche. Ceci naturellement permettra au pouvoir de la neutraliser et d'en faire une association au service du pouvoir dictatorial et corrompu du Marechal", ajoute l'organisation.



Les membres du comité exécutif de la CTDDH indiquent qu'ils "ne se laisserons jamais faire et ferons toutes les diligences pour que cette organisation puisse continuer à défendre les opprimés".