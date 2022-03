Tchad : l'association Bet Al-Nadjah lance un atelier de formation dénommé 4HE

En prélude à la commémoration du 27ème anniversaire de la Fédération Nationale des Artisans du Tchad (FENAT), l'Association Bet AI-Nadjah a organisé, ce 18 mars 2022 dans la commune du 6ème arrondissement, un atelier de formation en entrepreneuriat dénommée 4HE, en faveur des artisans à travers son dispositif Maison de la petite entreprise (MPE).



Dans son mot d'ouverture, le président de la FENAT, Mahamat Nour Hassan a souligné que cette formation qui arrive à point nommé, permettra aux bénéficiaires de mieux connaitre les modalités de la formalisation de leurs entreprises, au niveau de l'Agence Nationale d'investissement et d'exportation (ANIE) en particulier, et d’évaluer leur potentiel entrepreneurial.



Cela avant de bénéficier d'autres accompagnements techniques et financiers de l'Association Bet-Al Nadjah, pour mieux rendre compétitives leurs entreprises, sur un segment du marché national et international. A cette occasion, le président de la FENAT a lancé un appel au gouvernement et aux partenaires techniques et financières, pour accompagner le développement et la promotion du secteur de l'artisanat.



Selon le secrétaire général de Bet Al-Nadjah, Adam Medella, la formation de 4 heures définit le profil entrepreneurial. Deux modules ont distingué à la fin de cette formation : un profil d'entrepreneur et un profil de salarié. Les modules retenus sont l'auto évaluation, le montage d’un business plan et la recherche de financement. Au total 120 participants ont été retenus pour la formation, en ce qui concerne la première vague.