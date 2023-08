Tchad : l'association Câlin apporte ses « câlins » aux jeunes orphelins de l'APSOA

L'association Câlin les a apporté des « câlins » constitués de paquets de produits alimentaires, des moustiquaires, des détergents, des insecticides et d'autres produits nécessaires pour aider les enfants qui ont perdu leurs parents trop tôt. La première dauphine MiKesa, Mlle Druzile, a pris l'un des bébés dans ses bras, le câlinant avec amour et compassion, exprimant ainsi sa douleur de voir ces enfants innocents dans une telle situation. Elle et la deuxième dauphine, Mlle Océane Weiding, ont montré leur soutien ému envers ces petits et ont souligné l'importance de les assister.



La présidente de l'orphelinat, Mme Mian Nodji Tabita Hawa, a expliqué le défi auquel son orphelinat fait face, celui de se procurer un local adéquat pour accueillir les enfants. Elle considère cette responsabilité comme un devoir divin qu'elle ne souhaite pas abandonner.



Actuellement, 185 enfants sont pris en charge par l'orphelinat. Elle a exprimé sa gratitude envers Dieu et envers l'association Câlin pour leur soutien bienveillant.



Me Samangassou Mahamat Bruno, membre de l'équipe de l'association Câlin, a expliqué la motivation de leur association à soutenir ces orphelins, étant conscients des difficultés qu'impliquent le fait d'être orphelin. Il a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour venir en aide à cette noble dame et à ses enfants, soulignant que chaque petite contribution peut faire une différence.



La présidente de l'association Câlin, Mme Kaltouma Sindigué, était également présente avec son équipe, son époux et ses enfants. Cet événement a été rempli d'émotions, renforçant ainsi l'orphelinat et apportant une énergie positive à ces enfants démunis par la vie dès leur plus jeune âge.